Эрдоган принял Зеленского в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский после прибытия в Стамбул в субботу, 31 октября, встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе турецкого лидера.

В субботу Эрдоган принял украинского президента в своей резиденции Долмабахче в Стамбуле.

President @RTErdogan met with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine, who is paying a working visit to Türkiye, at Dolmabahçe Presidential Office in Istanbul. https://t.co/mRa4F7Hnea – Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) October 31, 2026

После обмена приветствиями между делегациями Эрдоган и Зеленский перешли к переговорам в формате тет-а-тет.

Во встречах между делегациями принимают участие турецкий министр обороны Яшар Гюлер, глава МИД Украины Андрей Сибига, председатель Национальной разведывательной службы Турции Ибрагим Калин и глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Украинский президент сообщил, что переговоры с турецким лидером будут сосредоточены на двустороннем партнерстве и дипломатических перспективах завершения российско-украинской войны. Президенты также обсудят безопасность судоходства в Чёрном море.

Напомним, в начале октября президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, в ходе которого, в частности, они говорили о безопасности в Черном море.

На днях лидеры Турции и США – Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп – провели телефонный разговор, в ходе которого Эрдоган заявил Трампу о готовностиприсоединиться к возобновлению "дипломатического процесса между Украиной и Россией".

Президент Турции ранее заявил, что Анкара усиливает свои дипломатические усилия, чтобы возобновить экспорт зерновых через Чёрное море, и получила по этому поводу положительный сигнал от Украины.