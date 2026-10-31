Дрон нарушил воздушное пространство Молдовы на фоне атак РФ на Украину

В субботу, 31 октября, беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы во время российских воздушных атак на Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Молдовы.

На фоне массовых атак России на Украину Центр воздушных операций Национальной армии Молдовы сообщил о несанкционированном полете беспилотника в воздушном пространстве страны. Дрон зафиксировали в 16:24. Аппарат двигался со стороны села Семеновка Одесской области в направлении села Плопи, что в Рыбницком районе непризнанного Приднестровья.

Впоследствии дрон заметили в районе населённого пункта Бенешть Теленешского района.

Из соображений безопасности армия ввела ограничения в воздушном пространстве над северной и центральной частью Молдовы.

В 16:54 беспилотник исчез с радаров радиолокационных систем Минобороны вблизи населённого пункта Цибирика Каларашского района.

В Минобороны Молдовы отметили, что продолжают мониторинг воздушного пространства страны. В ведомстве призвали граждан в случае обнаружения подозрительных летательных аппаратов или обломков не приближаться к ним и немедленно позвонить по номеру 112.

Напомним, 23 октября Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны дроном, возложив ответственность за инцидент на Российскую Федерацию.

После того как в селе Киштельница обнаружили дрон, упавший в 100 метрах от жилого дома, в МИД Молдовы заявили, что объявят сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата.

Сообщалось, что Румыния ведет переговоры с Молдовой о совместной разработке программ по борьбе с беспилотниками.