На сході Польщі жителям розіслали попередження через російські атаки на Україну

Польський урядовий центр безпеки розіслав мешканцям східних районів країни попередження у зв'язку з російськими атаками на заході України.

Про це йдеться у повідомленні центру в Х, передає "Європейська правда".

Повідомлення про російську атаку на теренах України і у зв'язку з цим застосування польської авіації центр розмістив незадовго до 5 ранку за місцевим часом.

Попередження надійшло на телефони мешканців Люблінського воєводства.

Повідомлення про завершення тривоги надійшло приблизно через пів години.

Напередодні у Польщі мешканцям прикордонних регіонів також розсилали повідомлення про тривогу через російську атаку на Україну.

Нагадаємо, Польща з 1 жовтня змінила свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.

Від п’ятниці, 25 вересня, польський уряд почав розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця.