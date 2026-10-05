На востоке Польши жителям разослали предупреждения в связи с российскими атаками на Украину
Польский правительственный центр безопасности разослал жителям восточных районов страны предупреждения в связи с российскими атаками на западе Украины.
Об этом говорится в сообщении центра в Х, передает "Европейская правда".
Сообщение о российском нападении на территории Украины и в связи с этим о применении польской авиации центр разместил незадолго до 5 утра по местному времени.
Предупреждение поступило на телефоны жителей Люблинского воеводства.
Сообщение об отмене тревоги поступило примерно через полчаса.
Накануне в Польше жителям приграничных регионов также рассылали сообщения о тревоге из-за российского нападения на Украину.
Напомним, что с 1 октября Польша изменила свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине.
С пятницы, 25 сентября, польское правительство начало распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места.