Політик із лівопопулістського "Союзу за соціальну справедливість і розумну економіку" (BSW, раніше – Альянс Сари Вагенкнехт), депутат ландтагу федеральної землі Бранденбург Свен Горнауф заявив про плани вирушити в листопаді автобусом до Вітебська з делегацією однодумців із різних німецьких партій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За словами Горнауфа, він має намір відновити співпрацю німецьких міст з їхніми побратимами з Білорусі та РФ, щоб "дати сигнал на користь взаєморозуміння між народами".

Політик також планує візит до Росії у квітні 2027 року. Важливо "знову налагодити нормальні регулярні контакти – безпосередньо на рівні людей – і щоб загальний політичний клімат, незалежно від того, з якого боку, не перешкоджав їм", вважає він.

У поїздці до Білорусі, за даними Горнауфа, планують взяти участь від 30 до 40 осіб, більшість із яких не є членами жодної партії. Водночас політик назвав серед учасників кількох членів BSW, а також представників Зелених та ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН"). Остаточний склад делегації буде сформовано під час підготовчих зустрічей, заявив Горнауф.

Як зазначив Горнауф, з 6 по 11 листопада делегація з його рідного міста Франкфурт-на-Одері відвідає Вітебськ. Інші учасники цієї поїздки мають намір вирушити до Мінська та ще кількох білоруських міст-побратимів. У всіх випадках причиною візиту називається бажання відновити побратимські зв’язки.

Багато з "братських" відносин німецьких, білоруських і російських міст було призупинено після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Однак, згідно з опитуванням, проведеним у 2026 році медіагрупою Redaktionsnetzwerk Deutschland серед близько 100 німецьких міст і громад, повноцінно припинила партнерство з побратимом із РФ лише одна з них.

При цьому негласні контакти з РФ, зокрема запрошення представників міст РФ до Німеччини, після 2022 року продовжували близько 40 відсотків опитаних муніципалітетів, повідомляла RND. 42 відсотки муніципалітетів-респондентів ФРН виступили за відновлення партнерства з Росією у разі мирного врегулювання в Україні.

Свен Горнауф потрапив у заголовки ЗМІ навесні 2026 року, коли став одним з ініціаторів візиту членів та прихильників BSW до російського посольства в Берліні. Раніше політика критикували за підтримку кількох ініціатив "АдН".

Нагадаємо, у червні член "АдН" Маркус Фронмаєр їздив до Петербурга для участі в Санкт-Петербурзькому економічному форумі. Під час візиту до РФ він зустрівся з головою правління російського "Газпрому" Алексєєм Міллером та обговорив з ним можливості відновлення поставок газу з Росії.

Нещодавно лідерка "АдН" Аліса Вайдель заявила, що Німеччина повинна припинити бойкот російських енергоресурсів задля власного економічного зростання.