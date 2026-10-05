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Немецкие ультралевые собирают делегацию для поездки в РФ и Беларусь

Новости — Понедельник, 5 октября 2026, 08:19 — Иванна Костина

Политик из левопопулистского "Союза за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW, ранее – Альянс Сары Вагенкнехт), депутат ландтага федеральной земли Бранденбург Свен Горнауф заявил о планах отправиться в ноябре на автобусе в Витебск с делегацией единомышленников из различных немецких партий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Горнауфа, он намерен возобновить сотрудничество немецких городов с их побратимами из Беларуси и РФ, чтобы "дать сигнал в пользу взаимопонимания между народами".

Политик также планирует визит в Россию в апреле 2027 года. Важно "вновь наладить нормальные регулярные контакты – непосредственно на уровне людей – и чтобы общий политический климат, независимо от того, с какой стороны, не препятствовал им", считает он.

В поездке в Беларусь, по данным Горнауфа, планируют принять участие от 30 до 40 человек, большинство из которых не являются членами какой-либо партии. В то же время политик назвал среди участников нескольких членов BSW, а также представителей "Зелёных" и ультраправой "Альтернативы для Германии" ("АдН"). Окончательный состав делегации будет сформирован в ходе подготовительных встреч, заявил Горнауф.

Как отметил Горнауф, с 6 по 11 ноября делегация из его родного города Франкфурта-на-Одере посетит Витебск. Остальные участники этой поездки намерены отправиться в Минск и еще несколько белорусских городов-побратимов. Во всех случаях причиной визита называется желание восстановить побратимские связи.

Многие из "братских" отношений немецких, белорусских и российских городов были приостановлены после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако, согласно опросу, проведенному в 2026 году медиагруппой Redaktionsnetzwerk Deutschland среди около 100 немецких городов и общин, полностью прекратила партнерство с городом-побратимом из РФ лишь одна из них.

При этом негласные контакты с РФ, в частности приглашение представителей городов РФ в Германию, после 2022 года продолжали около 40 процентов опрошенных муниципалитетов, сообщала RND. 42 процента муниципалитетов-респондентов ФРГ выступили за возобновление партнерства с Россией в случае мирного урегулирования в Украине.

Свен Горнауф попал в заголовки СМИ весной 2026 года, когда стал одним из инициаторов визита членов и сторонников BSW в российское посольство в Берлине. Ранее политика критиковали за поддержку нескольких инициатив "АдН".

Напомним, в июне член "АдН" Маркус Фронмайер ездил в Петербург для участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Во время визита в РФ он встретился с председателем правления российского "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудил с ним возможности возобновления поставок газа из России.

Недавно лидер "АдН" Алиса Вайдель заявила, что Германия должна прекратить бойкот российских энергоресурсов ради собственного экономического роста.

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