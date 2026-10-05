На балтійському узбережжі Польщі знешкоджують міни часів Другої світової війни

З понеділка у Польщі проводять операцію зі знешкодження п’яти мін часів Другої світової війни, жителі прилеглих районів отримали відповідні попередження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

5–8 жовтня польські сапери проводять операцію зі знешкодження нерозірваних боєприпасів у Балтійському морі на ділянці Свіноуйсьце – Мєндзиздроє.

Військово-морські сили хочуть таким чином позбутися британських морських мін, які під час Другої світової війни скидали з літаків. Про нерозірвані боєприпаси, загальна маса яких становить майже 3500 кг, повідомила 8-ма флотилія берегової оборони у Свіноуйсьце. Боєприпаси було знайдено на території будівництва хвилеріза порту.

У водах Поморської бухти діятимуть зони безпеки та обмеження судноплавства. Військові визначили у водах зони безпеки для суден, які перебувають на відстані щонайменше 821 м від місця знешкодження нерозірваних боєприпасів. Також діє заборона на проведення підводних та водолазних робіт у порту Свіноуйсьце.

Обмеження стосуватимуться також відвідування міських пляжів від селища Альбек у Німеччині через Свіноуйсьце аж до Мєндзиздроє. Пляжі не будуть закриті, але під час операції запроваджено сувору заборону на вхід людей у воду.

"Приводів для занепокоєння немає. Достатньо дотримуватися вказівок служб та не заходити у Балтійське море під час проведення операції", – повідомили у Військово-морських силах Польщі.

23 вересня у британському Фалмуті, графство Корнуолл, евакуювали мешканців понад 300 будинків після виявлення нерозірваної авіаційної бомби часів Другої світової війни поблизу корабельних доків.

Нещодавно у польському Щецині проводили операцію зі знешкодження та вилучення нерозірваної авіабомби часів Другої світової війни.

На початку вересня у Польщі фермер під час роботи на полі виявив понад 700 небезпечних предметів часів Другої світової війни.