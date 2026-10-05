На балтийском побережье Польши обезвреживают мины времён Второй мировой войны

С понедельника в Польше проводится операция по обезвреживанию пяти мин времён Второй мировой войны; жители прилегающих районов получили соответствующие предупреждения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

5–8 октября польские саперы проводят операцию по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов в Балтийском море на участке Свиноуйсьце – Мендзиздрое.

Военно-морские силы намерены таким образом избавиться от британских морских мин, которые во время Второй мировой войны сбрасывали с самолетов. О неразорвавшихся боеприпасах, общая масса которых составляет почти 3500 кг, сообщила 8-я флотилия береговой обороны в Свиноуйсьце. Боеприпасы были найдены на территории строительства волнореза порта.

В водах Поморской бухты будут действовать зоны безопасности и ограничения судоходства. Военные определили в водах зоны безопасности для судов, находящихся на расстоянии не менее 821 м от места обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. Также действует запрет на проведение подводных и водолазных работ в порту Свиноуйсьце.

Ограничения коснутся также посещения городских пляжей от поселка Альбек в Германии через Свиноуйсьце вплоть до Мендзиздрое. Пляжи не будут закрыты, но на время операции введен строгий запрет на вход людей в воду.

"Поводов для беспокойства нет. Достаточно соблюдать указания служб и не заходить в Балтийское море во время проведения операции", – сообщили в Военно-морских силах Польши.

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