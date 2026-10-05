Мерц застерігає перед наслідками для Європи на тлі спекуляцій про розпад коаліції

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав свою урядову коаліцію триматися разом на тлі повторюваних суперечок щодо запланованих соціальних реформ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Виступаючи з Києва в неділю ввечері в програмі ARD, Мерц закликав до єдності в уряді.

"Ми маємо рухати країну вперед. Ми також маємо скористатися тими великими можливостями, які маємо разом. І я твердо вирішив це зробити", – сказав він.

Він закликав свою коаліцію з ХДС/ХСС та СДПН досягти прогресу в реформах системи соціального забезпечення та ухвалити необхідні рішення до кінця року, особливо щодо обов’язкового пенсійного страхування: "І пропозиції лежать на столі в настільки доопрацьованому вигляді, якого ми не бачили в Німеччині протягом останніх 30 років. Я дуже сподіваюся, що нам вдасться їх реалізувати".

Нещодавно СДПН висловила критику щодо запланованого скасування дострокового виходу на пенсію після 45 років сплати внесків.

На тлі внутрішніх конфліктів у коаліції, що тривали останніми тижнями, Мерц заявив: "Уся Європа залежить від стабільності в Німеччині".

"Можливо, деякі люди в Німеччині не до кінця усвідомлюють, що означатиме, якщо федеральний уряд більше не зможе виконувати свої обов’язки. Це мало б незмірні наслідки для всієї Європи. Тому я зроблю все, що в моїх силах, аби забезпечити подальшу стабільність німецького уряду", – сказав канцлер, зазначивши, що це стосується однаково зовнішньої, внутрішньої та економічної політики.

Коаліція стикається з труднощами у реалізації реформ: уряд схвалив законопроєкт щодо стабілізації системи страхування довгострокового догляду після того, як ХДС/ХСС та СДПН до останньої хвилини сперечалися щодо його змісту.

Водночас політики з альянсу ХДС/ХСС наполягають, щоб міністерка праці Барбель Бас якнайшвидше представила проєкт закону щодо запланованої пенсійної реформи.

Як повідомлялося, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр був змушений втрутитися у суперечки між партнерами по уряду, оскільки стурбований його майбутнім.

Найбільші суперечності виникли між канцлером Фрідріхом Мерцом (ХДС) та Клінгбайлем. Навесні вони вже гостро конфліктували, однак після досягнення компромісу щодо пакета реформ на початку літа здавалося, що партнерам вдалося подолати розбіжності.