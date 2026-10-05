Мерц предупреждает о последствиях для Европы на фоне спекуляций о распаде коалиции
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал свою правительственную коалицию держаться вместе на фоне повторяющихся споров по поводу запланированных социальных реформ.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.
Выступая из Киева в воскресенье вечером в программе ARD, Мерц призвал к единству в правительстве.
"Мы должны двигать страну вперед. Мы также должны воспользоваться теми большими возможностями, которые у нас есть вместе. И я твердо решил это сделать", – сказал он.
Он призвал свою коалицию с ХДС/ХСС и СДПГ добиться прогресса в реформах системы социального обеспечения и принять необходимые решения до конца года, особенно в отношении обязательного пенсионного страхования: "И предложения лежат на столе в настолько доработанном виде, какого мы не видели в Германии в течение последних 30 лет. Я очень надеюсь, что нам удастся их реализовать".
Недавно СДПГ высказала критику в отношении планируемой отмены досрочного выхода на пенсию после 45 лет уплаты взносов.
На фоне внутренних конфликтов в коалиции, продолжавшихся в последние недели, Мерц заявил: "Вся Европа зависит от стабильности в Германии".
"Возможно, некоторые люди в Германии не до конца осознают, что это будет означать, если федеральное правительство больше не сможет выполнять свои обязанности. Это имело бы неисчислимые последствия для всей Европы. Поэтому я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить дальнейшую стабильность немецкого правительства", – сказал канцлер, отметив, что это в равной степени касается внешней, внутренней и экономической политики.
Коалиция сталкивается с трудностями в реализации реформ: правительство одобрило законопроект о стабилизации системы страхования долгосрочного ухода после того, как ХДС/ХСС и СДПГ до последней минуты спорили о его содержании.
В то же время политики из альянса ХДС/ХСС настаивают на том, чтобы министр труда Барбель Бас как можно скорее представила проект закона о запланированной пенсионной реформе.
Как сообщалось, федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден вмешаться в споры между партнерами по правительству, поскольку обеспокоен его будущим.
Наибольшие противоречия возникли между канцлером Фридрихом Мерцем (ХДС) и Клингбайлем. Весной они уже остро конфликтовали, однако после достижения компромисса по пакету реформ в начале лета казалось, что партнерам удалось преодолеть разногласия.