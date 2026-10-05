До Сейму Польщі подали законопроєкт про обов’язкову військову підготовку для депутатів

Фракція "Розвиток плюс" експрем’єра Польщі Матеуша Моравецького подала до Сейму законопроєкт про обов’язкову військову підготовку для всіх членів нижньої палати парламенту віком до 60 років.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Пропозиція також передбачає можливість для депутатів Сейму служити у польських силах територіальної оборони.

"Не може бути так, щоб парламентарі були відсторонені від чогось. Парламентарієм не залишаєшся до кінця життя, і навіть законодавчі положення тут нічого не змінюють. Кожен громадянин, кожна громадянка зобов’язані сприяти підвищенню безпеки Польщі і саме в цьому полягає наша ідея", – сказав Моравецький.

Згідно із законодавчою пропозицією, навчання буде проходити як для чоловіків-депутатів, так і для жінок.

Вишкіл складатиметься з двох частин: практичної (на полігоні) та теоретичної.

Наприкінці вересня фракція "Розвиток плюс" презентувала оборонну стратегію "Армія для війни, а не для параду". Одним з елементів цієї стратегії буде обов’язкова оборонна підготовка для кожної жінки та чоловіка після закінчення середньої школи.

ЗМІ писали, що Міністерство оборони Польщі підготувало законопроєкт про готовність країни до оборони.

Нагадаємо, з 1 жовтня Польща змінює свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.

З 25 вересня польський уряд почав розповсюджувати інструкції щодо реагування на повітряні атаки, де пояснюються основні правила пошуку безпечного місця – як на вулиці, так і в будівлі – під час загроз з повітря.