В Сейм Польши внесли законопроект об обязательной военной подготовке депутатов

Фракция "Развитие плюс" бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого внесла в Сейм законопроект об обязательной военной подготовке для всех членов нижней палаты парламента в возрасте до 60 лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Предложение также предусматривает возможность для депутатов Сейма служить в польских силах территориальной обороны.

"Не может быть так, чтобы парламентарии были отстранены от чего-либо. Парламентарием не остаёшься до конца жизни, и даже законодательные положения здесь ничего не меняют. Каждый гражданин, каждая гражданка обязаны способствовать повышению безопасности Польши, и именно в этом заключается наша идея", – сказал Моравецкий.

Согласно законодательному предложению, обучение будет проходить как для мужчин-депутатов, так и для женщин.

Подготовка будет состоять из двух частей: практической (на полигоне) и теоретической.

В конце сентября фракция "Развитие плюс" представила оборонную стратегию "Армия для войны, а не для парада". Одним из элементов этой стратегии станет обязательная оборонная подготовка для каждой женщины и каждого мужчины после окончания средней школы.

СМИ писали, что Министерство обороны Польши подготовило законопроект о готовности страны к обороне.

Напомним, с 1 октября Польша изменяет свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине.

С 25 сентября польское правительство начало распространять инструкции по реагированию на воздушные атаки, в которых объясняются основные правила поиска безопасного места – как на улице, так и в здании – во время угроз с воздуха.