Міністерка економіки Німеччини розповіла про складну розмову з Зеленським про корупцію

Міністерка економіки Німеччини Катеріна Райхе заявила, що розмови з президентом України Володимиром Зеленським стосувалися в тому числі боротьби з корупцією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Райхе розповіла про складні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, під час яких обговорювалися корупційні скандали в Україні.

"Так, звичайно, ми маємо про це говорити, і ми це робимо", – сказала вона.

Щодо мільярдів євро, які Київ отримує від Німеччини на озброєння та інфраструктуру, міністерка зазначила: "Ми хочемо бути впевнені, що ці гроші використовуються саме за призначенням".

Вона продовжила: "Якщо Україна справді хоче серйозно рухатися в напрямку Європейського Союзу (...), то питання корупції є тим, яке тут обов’язково потрібно вирішувати".

За її словами, є високі очікування від Зеленського.

"Є запевнення, що робота триватиме. Однак ми також маємо забезпечити, щоб це не залишилося лише запевненням, а щоб ми мали вимірювані результати", – заявила Райхе.

Як повідомляла "Європейська правда", представники ЄС та України під час спільної зустрічі 1 жовтня дійшли до висновку, що наразі Україна не має потреби у додатковому міжнародному фінансуванні в 2026 році.

1 жовтня у спільній заяві ЄС та Україна заявили, що знайшли можливості для забезпечення фінансування українського бюджету та оборони у 2026 році.

2 жовтня Європейська комісія виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility, частину коштів забезпечили за рахунок кредиту на підтримку на суму 90 млрд євро.

Нагадаємо, 29 вересня у Брюсселі єврокомісарка Марта Кос заявила, що ЄС виконує свою частину зобов’язань, і дала зрозуміти, що очікує того ж і від Києва. Зокрема, вона закликала українську владу об'єднатись для "толоки реформ" в обмін на фінансування.