Министр экономики Германии рассказала о сложной беседе с Зеленским о коррупции

Министр экономики Германии Катерина Райхе заявила, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским касались, в том числе, борьбы с коррупцией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Райхе рассказала о сложных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждались коррупционные скандалы в Украине.

"Да, конечно, мы должны об этом говорить, и мы это делаем", – сказала она.

Что касается миллиардов евро, которые Киев получает от Германии на вооружение и инфраструктуру, министр отметила: "Мы хотим быть уверены, что эти деньги используются именно по назначению".

Она продолжила: "Если Украина действительно хочет серьезно двигаться в направлении Европейского Союза (...), то проблема коррупции – это то, что здесь обязательно нужно решать".

По ее словам, от Зеленского ждут многого.

"Есть заверения, что работа будет продолжаться. Однако мы также должны обеспечить, чтобы это не осталось лишь заверениями, а чтобы у нас были измеримые результаты", – заявила Райхе.

Как сообщала "Европейская правда", представители ЕС и Украины во время совместной встречи 1 октября пришли к выводу, что на данный момент Украина не нуждается в дополнительном международном финансировании в 2026 году.

1 октября в совместном заявлении ЕС и Украина заявили, что нашли возможности для обеспечения финансирования украинского бюджета и обороны в 2026 году.

2 октября Европейская комиссия выделила Украине очередной транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility, часть средств была обеспечена за счет кредита на поддержку в размере 90 млрд евро.

Напомним, 29 сентября в Брюсселе еврокомиссар Марта Кос заявила, что ЕС выполняет свою часть обязательств, и дала понять, что ожидает того же и от Киева. В частности, она призвала украинские власти объединиться для "толоки реформ" в обмен на финансирование.