Єврокомісія виділила Молдові 157 млн євро за виконання реформ

Європейська комісія у понеділок виділила Молдові 157 мільйонів євро фінансової підтримки в рамках Плану зростання після того, як країна виконала 18 зобов’язань у реформах.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час Ради асоціації Молдова-ЄС у Брюсселі, цитує NewsMaker, передає "Європейська правда".

Кос зазначила, що черговий транш фінансової підтримки Молдові спрямований на економічне зростання та створення нових робочих місць.

У рамках Плану зростання країна отримає до 1,9 мільярда євро на період 2025–2027 років, що є найбільшим пакетом фінансової допомоги для Кишинева.

"Молдова провела надзвичайно важливі реформи, щоб забезпечити виплату цих коштів. Тепер ми маємо активізувати зусилля, щоб План зростання досягнув конкретних цілей. Ви можете отримати понад 500 мільйонів у рамках Плану зростання цього року, якщо продовжите рухатися цим шляхом", – заявила єврокомісарка.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас високо оцінила темпи у Молдові реформ і зазначила, що їх необхідно продовжувати. Вона запевнила, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме стійкість та інституції країни.

Прем’єр-міністр Василе Тофан зазначив, що новий транш виділили після того, як Молдова змогла виконати 18 зобов’язань щодо реформ за останній звітний період. За його словами, країна вже реалізувала приблизно 95% заходів, передбачених у Програмі реформ на відповідний період.

Як зазначив глава уряду, Молдова працює над тим, щоб до початку 2028 року завершити технічну роботу щодо переговорів про вступ до ЄС з тим, щоб країна була готова до членства у 2030 році.

Як повідомляла "Європейська правда", ще два перемовні кластери для України та Молдови можуть бути відкриті наступного тижня, якщо Верховна Рада України ухвалить необхідний закон про освіту для національних меншин.