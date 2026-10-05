Еврокомиссия выделила Молдове 157 млн евро на проведение реформ

Европейская комиссия в понедельник выделила Молдове 157 миллионов евро финансовой поддержки в рамках Плана роста после того, как страна выполнила 18 обязательств по реформам.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос во время заседания Совета ассоциации Молдова-ЕС в Брюсселе, цитирует NewsMaker, передает "Европейская правда".

Кос отметила, что очередной транш финансовой поддержки Молдове направлен на экономический рост и создание новых рабочих мест.

В рамках Плана роста страна получит до 1,9 миллиарда евро на период 2025–2027 годов, что является крупнейшим пакетом финансовой помощи для Кишинева.

"Молдова провела чрезвычайно важные реформы, чтобы обеспечить выплату этих средств. Теперь нам нужно активизировать усилия, чтобы План роста достиг конкретных целей. Вы можете получить более 500 миллионов в рамках Плана роста в этом году, если продолжите двигаться по этому пути", – заявила еврокомиссар.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас высоко оценила темпы реформ в Молдове и отметила, что их необходимо продолжать. Она заверила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет поддерживать стабильность и институты страны.

Премьер-министр Василе Тофан отметил, что новый транш был выделен после того, как Молдова смогла выполнить 18 обязательств по реформам за последний отчетный период. По его словам, страна уже реализовала примерно 95% мер, предусмотренных в Программе реформ на соответствующий период.

Как отметил глава правительства, Молдова работает над тем, чтобы к началу 2028 года завершить техническую подготовку к переговорам о вступлении в ЕС, с тем чтобы страна была готова к членству в 2030 году.

Как сообщала "Европейская правда", еще два переговорных кластера для Украины и Молдовы могут быть открыты на следующей неделе, если Верховная Рада Украины примет необходимый закон об образовании для национальных меньшинств.