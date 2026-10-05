Еще в двух аэропортах Германии появилась система обнаружения дронов

Федеральное министерство транспорта расширяет систему обнаружения дронов в немецких гражданских аэропортах – теперь она появится также в аэропортах Штутгарта и Гамбурга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Федеральное министерство транспорта Германии.

Таким образом, теперь семь из восьми крупных немецких гражданских аэропортов будут оснащены новой системой обнаружения в зонах взлета и посадки. В течение этой недели к ним присоединится также аэропорт Лейпциг-Галле.

"Если вблизи аэропорта появляется дрон, мы должны узнать об этом заранее. Поэтому мы последовательно расширяем системы обнаружения дронов в наших аэропортах. Таким образом, все восемь крупных немецких пассажирских аэропортов будут оснащены современной системой обнаружения дронов в зонах взлета и посадки. Это создает важную техническую основу для своевременного обнаружения возможных угроз и оперативного информирования соответствующих органов", – сказал федеральный министр транспорта Штеффен Бильгер.

Благодаря новой системе Немецкая служба управления воздушным движением может заблаговременно обнаруживать дроны в соответствующем воздушном пространстве и информировать компетентные органы о возможных угрозах для авиационного движения. Это позволяет быстрее обобщать информацию и заблаговременно оценивать возможные опасные ситуации.

Следующим шагом станет расширение систем обнаружения дронов на остальных гражданских аэропортах, находящихся под управлением Немецкой службы управления воздушным движением. Постоянные системы обнаружения должны быть там постепенно введены в эксплуатацию до конца января 2027 года.

Ранее в немецком аэропорту "Берлин-Бранденбург" ввели новую систему обнаружения дронов, которая позволит фиксировать беспилотные аппараты в зонах взлета и посадки на ранних стадиях и информировать службы о возможных угрозах для воздушного движения.

Напомним, 1 сентября Германия прямо обвинила Россию в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига в начале августа и объявила ответные меры, среди которых – закрытие генконсульства в Бонне и "Русского дома" в Берлине.