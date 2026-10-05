Естонія відкрила посольство у Кишиневі

Естонія 5 жовтня відкрила посольство в Кишиневі та заявила про підтримку Молдови на її євроінтеграційному шляху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

На церемонії відкриття були присутні міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой та його естонський колега Маргус Тсахкна.

За словами Попшоя, відкриття постійного посольства сприятиме співпраці та координації спільних проєктів між двома державами.

"Я переконаний, що дипломатична місія стане опорою для наших громадян, полегшить контакти між представниками бізнесу та створить нові можливості для торгівлі й інвестицій", – написав молдовський міністр у соціальних мережах.

У свою чергу, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна підтвердив підтримку своєї країни щодо розширення ініціатив, що сприяють поглибленню молдовсько-естонського партнерства.

"Наше послання чітке: ми й надалі підтримуватимемо вас на вашому шляху до Європейського Союзу. Я переконаний, що на нас чекає процвітаюче й безпечне майбутнє", – сказав Тсахкна.

Постійне дипломатичне представництво Естонії в Молдові очолює посолка Сійрі Кенігсберг. У вересні вона вручила вірчі грамоти президентці Молдови Маї Санду і стала першим постійним послом Естонії, який працює в країні.

Посольство розташоване в центрі Кишинева.

За даними МЗС, досі посольство Естонії в Молдові розташовувалося в Бухаресті. Молдова ж відкрила своє посольство в Таллінні у 2006 році.

Молдова та Естонія встановили дипломатичні відносини в листопаді 1992 року.

Нагадаємо, Молдова працює над тим, щоб до початку 2028 року завершити технічну роботу щодо переговорів про вступ до ЄС з тим, щоб країна була готова до членства у 2030 році.

Як повідомляла "Європейська правда", ще два перемовні кластери для України та Молдови можуть бути відкриті наступного тижня, якщо Верховна Рада України ухвалить необхідний закон про освіту для національних меншин.