5 октября Эстония открыла посольство в Кишиневе и заявила о поддержке Молдовы на её пути в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

На церемонии открытия присутствовали министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой и его эстонский коллега Маргус Тсахкна.

По словам Попшоя, открытие постоянного посольства будет способствовать сотрудничеству и координации совместных проектов между двумя государствами.

"Я убежден, что дипломатическая миссия станет опорой для наших граждан, облегчит контакты между представителями бизнеса и создаст новые возможности для торговли и инвестиций", – написал молдавский министр в социальных сетях.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна подтвердил поддержку своей страны в расширении инициатив, способствующих углублению молдавско-эстонского партнерства.

"Наше послание ясно: мы и впредь будем поддерживать вас на вашем пути в Европейский Союз. Я убежден, что нас ждет процветающее и безопасное будущее", – сказал Тсахкна.

Постоянное дипломатическое представительство Эстонии в Молдове возглавляет посол Сийри Кенигсберг. В сентябре она вручила верительные грамоты президенту Молдовы Мае Санду и стала первым постоянным послом Эстонии, работающим в стране.

Посольство расположено в центре Кишинева.

По данным МИД, до сих пор посольство Эстонии в Молдове находилось в Бухаресте. Молдова же открыла свое посольство в Таллинне в 2006 году.

Молдова и Эстония установили дипломатические отношения в ноябре 1992 года.

Напомним, Молдова работает над тем, чтобы к началу 2028 года завершить техническую подготовку к переговорам о вступлении в ЕС, с тем чтобы странабыла готова к членству в 2030 году.

Как сообщала "Европейская правда", ещё два переговорных кластера для Украины и Молдовы могут быть открыты на следующей неделе, если Верховная Рада Украины примет необходимый закон об образовании для национальных меньшинств.