У Польщі повідомлення про повітряну загрозу помилково надіслали не в те воєводство

У понеділок ввечері жителі Люблінського воєводства отримали повідомлення Урядового центру безпеки щодо потенційної загрози, пов’язаної з повітряними атаками Росії на Україну, однак через помилку повідомлення надійшли також мешканцям Любуського воєводства, що на кордоні з Німеччиною.

Про це Урядовий центр повідомив у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

О 18:30 мешканцям Люблінського воєводства розіслали повідомлення наступного змісту: "Увага! Російський повітряний напад на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діє польська авіація. Чекайте на подальші повідомлення".

Однак виявилося, що сповіщення надійшло не лише мешканцям цього воєводства. Через помилку його також отримали мешканці Любуського воєводства.

"Під час сьогоднішньої розсилки сповіщення Урядового центру безпеки щодо повітряної загрози сталася помилка. Повідомлення, призначене для осіб, які перебувають на території Люблінського воєводства, було помилково надіслано адресатам у Любуському воєводстві", – йдеться у повідомленні Урядового центру.

"Попередження, що містилося в цьому повідомленні, стосувалося Люблінського воєводства. Направлення його одержувачам у Любуському воєводстві було помилкою з боку Урядового центру безпеки… Ми просимо вибачення у всіх одержувачів помилково надісланих повідомлень за цю помилку, занепокоєння та незручності, які вона могла спричинити", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 жовтня Польща змінила свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.

5 жовтня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про розширення підрозділів польської армії на території Люблінського воєводства на сході країни.