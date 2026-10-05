В Польше сообщение об угрозе с воздуха по ошибке отправили не в то воеводство

В понедельник вечером жители Люблинского воеводства получили сообщение от Правительственного центра безопасности о потенциальной угрозе, связанной с воздушными атаками России на Украину, однако из-за ошибки сообщение поступило также жителям Любуского воеводства, расположенного на границе с Германией.

Об этом Правительственный центр сообщил в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

В 18:30 жителям Люблинского воеводства разослали сообщение следующего содержания: "Внимание! Российское воздушное нападение на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Республики Польша действует польская авиация. Ожидайте дальнейших сообщений".

Однако оказалось, что уведомление поступило не только жителям этого воеводства. Из-за ошибки его также получили жители Любуского воеводства.

"Во время сегодняшней рассылки уведомления Правительственного центра безопасности о воздушной угрозе произошла ошибка. Сообщение, предназначенное для лиц, находящихся на территории Люблинского воеводства, было по ошибке отправлено адресатам в Любуском воеводстве", – говорится в сообщении Правительственного центра.

"Предупреждение, содержавшееся в этом сообщении, касалось Люблинского воеводства. Отправка его получателям в Любусском воеводстве была ошибкой со стороны Правительственного центра безопасности… Мы приносим извинения всем получателям ошибочно отправленных сообщений за эту ошибку, беспокойство и неудобства, которые она могла вызвать", – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 октября Польша изменила свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине.

5 октября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о расширении подразделений польской армии на территории Люблинского воеводства на востоке страны.