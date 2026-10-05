У Німеччині планують новий податок на пластикову упаковку

Німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС та СДПН планують запровадити новий податок на пластикову упаковку: з липня 2027 року, згідно із законопроєктом, він становитиме 550 євро за тонну.

Про це інформує Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Податок має стимулювати компанії використовувати менше пластику. За даними федерального уряду Німеччини, лише у 2023 році утворилося близько трьох мільйонів тонн відходів пластикової упаковки.

Водночас цей збір має забезпечити додаткові надходження до федерального бюджету. За друге півріччя 2027 року коаліція очікує отримати близько 805 млн євро.

З 2028 року, згідно із законопроєктом, щорічні надходження становитимуть майже 1,5 млрд євро.

Податок, серед іншого, поширюватиметься на пластикову упаковку, плівки, застібки, кришки та пластикові капсули. Оподатковуватимуться також комбіновані упаковки, якщо вміст пластику в них перевищує п’ять відсотків. Збір стягуватиметься під час виробництва, імпорту або ввезення упаковки.

За заявою можна буде звільнити від податку упаковку, виготовлену з переробленого пластику.

Коаліція виходить із того, що податок щорічно поширюватиметься приблизно на три мільйони тонн пластикової упаковки. У довгостроковій перспективі цей обсяг, як очікується, скорочуватиметься.

Багаторазові упаковки не повинні обкладатися податком.

Нагадаємо, в Естонії ініціювали зміни, за якими з 2028 року усі заклади харчування та клуби мають відмовитися від одноразового пакування з міркувань захисту довкілля.

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