В Германии планируют ввести новый налог на пластиковую упаковку

Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ планируют ввести новый налог на пластиковую упаковку: с июля 2027 года, согласно законопроекту, он составит 550 евро за тонну.

Об этом сообщает Spiegel, передает "Европейская правда".

Налог призван стимулировать компании использовать меньше пластика. По данным федерального правительства Германии, только в 2023 году образовалось около трех миллионов тонн отходов пластиковой упаковки.

В то же время этот сбор должен обеспечить дополнительные поступления в федеральный бюджет. За второе полугодие 2027 года коалиция рассчитывает получить около 805 млн евро.

С 2028 года, согласно законопроекту, ежегодные поступления составят почти 1,5 млрд евро.

Налог, среди прочего, будет распространяться на пластиковую упаковку, пленки, застежки, крышки и пластиковые капсулы. Налогообложению будут подлежать также комбинированные упаковки, если содержание пластика в них превышает пять процентов. Сбор будет взиматься при производстве, импорте или ввозе упаковки.

По заявлению можно будет освободить от налога упаковку, изготовленную из переработанного пластика.

Коалиция исходит из того, что налог ежегодно будет распространяться примерно на три миллиона тонн пластиковой упаковки. В долгосрочной перспективе этот объем, как ожидается, будет сокращаться.

Многоразовая упаковка не должна облагаться налогом.

Напомним, в Эстонии инициировали изменения, согласно которым с 2028 года все заведения общественного питания и клубы должны отказаться от одноразовой упаковки из соображений защиты окружающей среды.

В Литве стала платной одноразовая тара для кофе и другая упаковка.