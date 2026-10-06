В Естонії закликали міжнародну спільноту посилити тиск на Росію через її дії на Чорному морі

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що його країна рішуче засуджує атаку Росії на цивільні судна у Чорному морі.

Це він написав на своєму акаунті в Х, інформує "Європейська правда".

Повторні удари Росії по цивільних суднах у Чорному морі є грубими порушеннями міжнародного права та свободи судноплавства, заявив глава естонської дипломатії.

"Вони також створюють загрозу глобальній продовольчій безпеці, ставлячи під ризик засоби до існування та добробут сотень мільйонів людей. Росія повинна понести відповідальність за свої дії та руйнування, які вона продовжує завдавати в Чорному морі. Міжнародна спільнота повинна посилити тиск на Росію, доки такі ворожі дії не припиняться", – написав Тсакхна.

Ці заяви прозвучали у зв’язку з тим, що 5 жовтня РФ уразила турецьке вантажне судно, що перевозило кукурудзу, з екіпажем з Азербайджану та Індії на борту. Капітан судна загинув.

А 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна. Країна проводить операцію з порятунку екіпажів кораблів. У зв’язку з інцидентом прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев скликає нараду з представниками державних інституцій.