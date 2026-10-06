В Эстонии призвали международное сообщество усилить давление на РФ из-за её действий в Чёрном море

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна решительно осуждает нападение России на гражданские суда в Чёрном море.

Об этом он написал в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Повторные удары России по гражданским судам в Черном море являются грубыми нарушениями международного права и свободы судоходства, заявил глава эстонской дипломатии.

"Они также создают угрозу глобальной продовольственной безопасности, ставя под угрозу средства к существованию и благосостояние сотен миллионов людей. Россия должна понести ответственность за свои действия и разрушения, которые она продолжает причинять в Черном море. Международное сообщество должно усилить давление на Россию, пока такие враждебные действия не прекратятся", – написал Тсахкна.

Эти заявления прозвучали в связи с тем, что 5 октября РФ поразила турецкое грузовое судно, перевозившее кукурузу, с экипажем из Азербайджана и Индии на борту. Капитан судна погиб.

А 6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море дроны атаковали два торговых судна. Страна проводит операцию по спасению экипажей кораблей. В связи с инцидентом премьер-министр Болгарии Румен Радев созывает совещание с представителями государственных институтов.