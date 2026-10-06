Британські консерватори обіцяють створити аналог "Залізного купола", якщо прийдуть до влади

Британські консерватори заявили, що в разі перемоги на наступних виборах створять систему протиповітряної та протиракетної оборони за зразком ізраїльської системи "Залізний купол".

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Ця інтегрована система, яку консерватори називають Britannia Shield, буде поєднувати в собі сучасні радіолокаційні станції, модернізовані системи управління та контролю, а також нові ракети-перехоплювачі та засоби протидії безпілотникам для відбиття атак – від безпілотників до ракет великої дальності.

Також вони планують закупівлю "значно більших" запасів ракет. Консерватори зазначили, що це пов’язано зі зростанням загрози ракетних та дронових атак.

Тіньовий державний секретар з питань оборони Британії Джеймс Картлідж заявив, що вартість системи буде становити до 10 млрд фунтів стерлінгів, і це стане "однією з найважливіших військових програм Великої Британії з часів холодної війни".

Очікується, що цей щит "захищатиме критично важливу національну інфраструктуру та військові бази". Консерватори зазначили, що низка інших країн, зокрема Греція, Бельгія, Нідерланди та США, розробляють подібні системи.

За їхніми планами, протягом першого терміну повноважень уряду консерваторів за умови перемоги на виборах, вони забезпечать "мінімальний рівень боєготовності", який згодом буде поступово нарощуватися.

"Якщо на Велику Британію буде запущено ракету чи дрон, у нас не буде другого шансу пошкодувати, що ми не підготувалися. Саме тому сьогодні ми оголошуємо про запуск Britannia Shield: нової національної системи протиракетної та протидронної оборони для захисту всієї Великої Британії, наших суверенних територій та британських баз за кордоном", – сказала лідерка консерваторів Кемі Баденок.

Раніше писали, що Баденок вважає, що країна може опинитися у стані війни з найбільшою ядерною державою світу вже за чотири роки.

Також повідомляли, що прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем розглядає можливість відтермінування рішення щодо видатків на оборону.