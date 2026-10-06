Консерваторы Британии обещают создать аналог "Железного купола", если придут к власти

Британские консерваторы заявили, что в случае победы на предстоящих выборах создадут систему противовоздушной и противоракетной обороны по образцу израильской системы "Железный купол".

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Эта интегрированная система, которую консерваторы называют Britannia Shield, будет сочетать в себе современные радиолокационные станции, модернизированные системы управления и контроля, а также новые ракеты-перехватчики и средства противодействия беспилотникам для отражения атак – от беспилотников до ракет большой дальности.

Также они планируют закупку "значительно больших" запасов ракет. Консерваторы отметили, что это связано с ростом угрозы ракетных и дронных атак.

Теневой государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Джеймс Картлидж заявил, что стоимость системы составит до 10 млрд фунтов стерлингов, и это станет "одной из важнейших военных программ Великобритании со времён холодной войны".

Ожидается, что этот щит "будет защищать критически важную национальную инфраструктуру и военные базы". Консерваторы отметили, что ряд других стран, в частности Греция, Бельгия, Нидерланды и США, разрабатывают аналогичные системы.

Согласно их планам, в течение первого срока полномочий консервативного правительства – при условии победы на выборах – они обеспечат "минимальный уровень боеготовности", который впоследствии будет постепенно наращиваться.

"Если по Великобритании будет запущена ракета или дрон, у нас не будет второго шанса пожалеть о том, что мы не подготовились. Именно поэтому сегодня мы объявляем о запуске Britannia Shield: новой национальной системы противоракетной и противодроновой обороны для защиты всей Великобритании, наших суверенных территорий и британских баз за рубежом", – сказала лидер консерваторов Кэми Баденок.

Ранее сообщалось, что Баденок считает, что странаможет оказаться в состоянии войны с крупнейшей ядерной державой мира уже через четыре года.

Также сообщалось, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем рассматривает возможность отсрочки решения о расходах на оборону.