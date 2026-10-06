В Британии задержали ещё одного человека в связи с инцидентами со взрывчаткой возле авиабазы США

Полиция по борьбе с терроризмом Великобритании произвела ещё одно задержание в связи с инцидентом, произошедшим вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

По сообщению правоохранительных органов, 22-летний мужчина, гражданин Великобритании, был задержан в Вестминстере по подозрению в подготовке террористических актов.

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы. Впоследствии полиция уточнила, что речь идет о подготовке террористического акта.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что имеются "веские признаки" причастности Ирана к этому инциденту.