Польські психіатри втретє обстежать українця, який скоїв напад у монастирі

Польська прокуратура замовила у психіатрів третю експертизу щодо стану здоров’я нападника з ножем, який менше ніж два тижні тому на території монастиря в Ярославі поранив п’ятьох осіб, у тому числі одного смертельно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Прокурори хочуть з’ясувати, чи покращився стан здоров’я затриманого настільки, щоб його можна було допитати та пред’явити йому звинувачення у вбивстві, замаху на вбивство та заподіянні тяжких тілесних ушкоджень.

Досі цього зробити не вдалося, оскільки незабаром після затримання чоловіка експерти виявили у нього ознаки гострого психозу та визнали, що його не можна допитати, а потрібно лікувати.

Тому Ігор М., громадянин України, досі перебуває в психіатричній лікарні. Лікарі визнали, що його стан покращується. Про це свідчить друга медична експертиза, в якій експерти відзначають зникнення ворожості у чоловіка, але все ще виключають можливість його допиту.

У вівторок прокуратура звернулася з проханням надати черговий висновок щодо поточного стану затриманого.

Відомо, що стан здоров’я двох поранених, які досі перебувають у лікарні, покращується.

24 вересня вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.

У польській прокуратурі розповіли, що українець у четвер в’їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув. Чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень.

Судові психіатри констатували у нього ознаки психічного захворювання у вигляді гострих, багатоформних психотичних розладів. Нинішній стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь у судових процедурах, зокрема в допиті.

У суботу 26 вересня Районний суд у Ярославі задовольнив клопотання прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді попереднього ув’язнення щодо Ігоря М.