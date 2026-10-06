Польские психиатры в третий раз обследуют украинца, совершившего нападение в монастыре

Польская прокуратура поручила психиатрам провести третью экспертизу состояния здоровья нападавшего с ножом, который менее двух недель назад на территории монастыря в Ярославе ранил пятерых человек, в том числе одного смертельно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Прокуроры хотят выяснить, улучшилось ли состояние здоровья задержанного настолько, чтобы его можно было допросить и предъявить ему обвинения в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений.

До сих пор это сделать не удалось, поскольку вскоре после задержания мужчины эксперты обнаружили у него признаки острого психоза и признали, что его нельзя допрашивать, а нужно лечить.

Поэтому Игорь М., гражданин Украины, до сих пор находится в психиатрической больнице. Врачи признали, что его состояние улучшается. Об этом свидетельствует вторая медицинская экспертиза, в которой эксперты отмечают исчезновение враждебности у мужчины, но по-прежнему исключают возможность его допроса.

Во вторник прокуратура обратилась с просьбой предоставить очередное заключение о текущем состоянии задержанного.

Известно, что состояние здоровья двух раненых, которые до сих пор находятся в больнице, улучшается.

24 сентября утром 31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырёх мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав. В результате нападения погиб священник.

В польской прокуратуре сообщили, что украинец в четверг въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, однако границу не пересек. Мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошел в кухонные помещения.

Судебные психиатры констатировали у него признаки психического заболевания в виде острых, многоформных психотических расстройств. Нынешнее состояние 31-летнего мужчины не позволяет ему участвовать в судебных процедурах, в частности в допросе.

В субботу, 26 сентября, Районный суд в Ярославе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде предварительного заключения в отношении Игоря М.