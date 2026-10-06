Загроза вибуху паралізувала роботу аеропорту Штутгарта

Погроза вибуху, висловлена молодим чоловіком в аеропорту Штутгарта, спричинила масштабний транспортний хаос і порушила плани подорожей тисяч людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Федеральна поліція повідомила, що повітряне сполучення довелося призупинити приблизно на півтори години – з 16:30 до 18:00 – через поліцейську операцію в зоні безпеки аеропорту.

Після того як 24-річний чоловік після проходження контролю безпеки заявив співробітнику аеропорту, що у його багажі знаходиться бомба, федеральна поліція була змушена евакуювати термінали в зоні безпеки, а також призупинити прибуття та вильоти.

Операцію вдалося припинити вже через короткий час. За даними Федеральної поліції, обшук зони, де стався інцидент, підтвердив відсутність реальної загрози.

Як повідомила поліція, 24-річному чоловікові було заборонено сісти на рейс до Хургади (Єгипет). Проти нього розпочато розслідування за підозрою у порушенні громадського порядку шляхом погроз скоєння злочинів. Наразі його вже відпустили.

За словами речниці аеропорту, заходи безпеки торкнулися майже тридцяти рейсів і приблизно трьох тисяч осіб. Дев’ять рейсів довелося повністю скасувати. Ще дев’ять рейсів були перенаправлені, переважно через аеропорт Нюрнберга та аеропорт "Карлсруе/Баден-Баден". Крім того, одинадцять рейсів затрималися на строк до трьох годин.

"Вечірні години – це пік руху в аеропорту, коли заплановано багато рейсів. Якщо саме тоді трапляється збій, це справді складно", – зазначила речниця аеропорту.

За даними Федеральної поліції, через евакуацію зони безпеки всі пасажири мусили пройти повторну перевірку безпеки. Після цього знадобився певний час, щоб ситуація повернулася до норми.

Нагадаємо, вранці 10 вересня поліція Вільнюса отримала листа про нібито вибухівку у кількох школах литовської столиці.

Перед цим у Чехії понад 200 людей евакуювали з лікарні через повідомлення про замінування.