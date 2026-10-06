Угроза взрыва парализовала работу аэропорта Штутгарта

Угроза взрыва, высказанная молодым человеком в аэропорту Штутгарта, вызвала масштабный транспортный хаос и нарушила планы поездок тысяч людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Федеральная полиция сообщила, что авиасообщение пришлось приостановить примерно на полтора часа – с 16:30 до 18:00 – из-за полицейской операции в зоне безопасности аэропорта.

После того как 24-летний мужчина после прохождения контроля безопасности заявил сотруднику аэропорта, что в его багаже находится бомба, федеральная полиция была вынуждена эвакуировать терминалы в зоне безопасности, а также приостановить прилеты и вылеты.

Операцию удалось прекратить уже через короткое время. По данным Федеральной полиции, обыск зоны, где произошел инцидент, подтвердил отсутствие реальной угрозы.

Как сообщила полиция, 24-летнему мужчине было запрещено сесть на рейс в Хургаду (Египет). Против него начато расследование по подозрению в нарушении общественного порядка путем угроз совершения преступлений. В настоящее время его уже отпустили.

По словам пресс-секретаря аэропорта, меры безопасности затронули почти тридцать рейсов и примерно три тысячи человек. Девять рейсов пришлось полностью отменить. Еще девять рейсов были перенаправлены, преимущественно через аэропорт Нюрнберга и аэропорт "Карлсруэ/Баден-Баден". Кроме того, одиннадцать рейсов задержались на срок до трех часов.

"Вечерние часы – это пик движения в аэропорту, когда запланировано много рейсов. Если именно тогда происходит сбой, это действительно сложно", – отметила пресс-секретарь аэропорта.

По данным Федеральной полиции, из-за эвакуации зоны безопасности все пассажиры должны были пройти повторную проверку безопасности. После этого потребовалось некоторое время, чтобы ситуация вернулась к норме.

Напомним, утром 10 сентября полиция Вильнюса получила письмо о якобы взрывчатке в нескольких школах литовской столицы.

До этого в Чехии более 200 человек эвакуировали из больницы из-за сообщения о заминировании.