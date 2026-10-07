Біля Королівського палацу в Стокгольмі підстрелили озброєного чоловіка

Шведська поліція відкрила вогонь і поранила чоловіка під час операції біля Королівського палацу в Стокгольмі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aftonbladet.

За даними поліції, її викликали на місце події через агресивного чоловіка, озброєного зброєю, тип якої поки що не встановлено. Поліцейські відкрили вогонь одразу після прибуття.

Чоловік отримав поранення і був доставлений до лікарні, повідомила поліція. Його поранення оцінюються як серйозні, але не загрожують життю. За їхніми словами, небезпеки для громадськості не було.

Таблоїд Expressen повідомив, що чоловік, озброєний ножем, підійшов до охоронців палацу і попросив, щоб його застрелили.

Стокгольмський палац є резиденцією шведського монарха Карла XVI Густава і користується великою популярністю серед туристів. Операція у вівторок ввечері відбулася в Лейонбакені – відкритій території безпосередньо з північного боку палацу.

Нагадаємо, 24 вересня вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.

У польській прокуратурі розповіли, що українець у четвер в’їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув. Чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень.

Судові психіатри констатували у нього ознаки психічного захворювання у вигляді гострих, багатоформних психотичних розладів. Нинішній стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь у судових процедурах, зокрема в допиті.