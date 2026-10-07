Возле Королевского дворца в Стокгольме подстрелили вооруженного мужчину

Шведская полиция открыла огонь и ранила мужчину во время операции возле Королевского дворца в Стокгольме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aftonbladet.

По данным полиции, её вызвали на место происшествия из-за агрессивного мужчины, вооружённого оружием, тип которого пока не установлен. Полицейские открыли огонь сразу после прибытия.

Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу, сообщила полиция. Его ранения оцениваются как серьёзные, но не угрожают жизни. По их словам, опасности для общественности не было.

Таблоид Expressen сообщил, что мужчина, вооруженный ножом, подошел к охранникам дворца и попросил, чтобы его застрелили.

Стокгольмский дворец является резиденцией шведского монарха Карла XVI Густава и пользуется большой популярностью среди туристов. Операция во вторник вечером состоялась в Лейонбакене – открытой территории непосредственно с северной стороны дворца.

Напомним, 24 сентября утром 31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырёх мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав. В результате нападения погиб священник.

В польской прокуратуре сообщили, что украинец в четверг въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, однако границу не пересек. Мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошел в кухонные помещения.

Судебные психиатры констатировали у него признаки психического заболевания в виде острых, многоформных психотических расстройств. Нынешнее состояние 31-летнего мужчины не позволяет ему участвовать в судебных процедурах, в частности в допросе.