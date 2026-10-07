ЗМІ: Алжир постачає в Росію військове обладнання над територією країн ЄС

Військові літаки Алжиру регулярно здійснюють рейси до Росії над територією країн ЄС, зокрема, Польщі, постачаючи військове обладнання.

Про це повідомляє польський портал Defence24, передає "Європейська правда".

У вівторок, 6 жовтня, у польський повітряний простір вкотре влетів літак алжирських повітряних сил – цього разу це був Lockheed C-130H-30 Hercules. Про його появу повідомив Polish Military Radar о 06:45.

Літак вилетів з алжирської авіабази Буфарік. Він пролетів над Італією, Хорватією, Угорщиною та Словаччиною, щоб з півдня увійти в повітряний простір Польщі. Звідти він попрямував на схід, щоб, пролетівши повз Гайнувку, увійти на територію Білорусі. Зрештою він приземлився в Москві, в аеропорту Внуково – як це зазвичай буває у випадку з цими літаками.

Цей політ не був випадковістю. Це частина військової логістики між Алжиром і Росією, яка вже певний час регулярно проходить через європейський повітряний простір. Протягом останніх тижнів тут з’являлися, зокрема, Іл-76МД, C-130H/H-30 Hercules та LM-100J Super Hercules. Це транспортні літаки, які в такому контексті слугують не лише для перевезення "вантажу", а й усього забезпечення військово-технічного співробітництва, зокрема, переважно озброєння та обслуговуючого персоналу для російських систем, що використовуються Алжиром.

Подібна ситуація спостерігається у випадку перевезень з Африки до Білорусі, оскільки Росія також користується цими перевезеннями. Це також слід розглядати в ширшому контексті – через російську присутність в Африці. У Малі, Центральноафриканській Республіці та Лівії російська військова присутність поєднує захист режимів, доступ до логістичного забезпечення та розвиток військового потенціалу.

Портал зазначає, що проблема з точки зору Польщі полягає не в тому, що над її територією пролетів черговий військовий літак із Північної Африки. Проблема полягає в тому, що через територію країни-члена НАТО пролягає коридор, яким користуються літаки, що забезпечують співпрацю з Росією, тоді як Москва розбудовує свою військову інфраструктуру в Африці та використовує алжирський і лівійський напрямки.

Президент Володимир Зеленський у вересні заявив, що під час зустрічі із очільником Білого дому Дональдом Трампом сказав про доцільність залучення лідера Китаю Сі Цзіньпіна до переговорів про припинення війни Росії в Україні.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб запевнив, що Китай не дозволить Росії використати ядерну зброю у спробі ескалювати війну в Україні.