Военные самолеты Алжира регулярно совершают рейсы в Россию через воздушное пространство стран ЕС, в частности Польши, доставляя военное оборудование.

Об этом сообщает польский портал Defence24, передает "Европейская правда".

Во вторник, 6 октября, в польское воздушное пространство в очередной раз вторгся самолет алжирских ВВС – на этот раз это был Lockheed C-130H-30 Hercules. О его появлении сообщил Polish Military Radar в 06:45.

Самолет вылетел с алжирской авиабазы Буфарик. Он пролетел над Италией, Хорватией, Венгрией и Словакией, чтобы с юга войти в воздушное пространство Польши. Оттуда он направился на восток, чтобы, пролетев мимо Гайнувки, войти на территорию Беларуси. В конце концов он приземлился в Москве, в аэропорту Внуково – как это обычно бывает в случае с этими самолетами.

Этот полёт не был случайностью. Это часть военной логистики между Алжиром и Россией, которая уже некоторое время регулярно проходит через европейское воздушное пространство. В течение последних недель здесь появлялись, в частности, Ил-76МД, C-130H/H-30 Hercules и LM-100J Super Hercules. Это транспортные самолеты, которые в данном контексте служат не только для перевозки "груза", но и для всего обеспечения военно-технического сотрудничества, в частности, преимущественно вооружения и обслуживающего персонала для российских систем, используемых Алжиром.

Подобная ситуация наблюдается в случае перевозок из Африки в Беларусь, поскольку Россия также пользуется этими перевозками. Это также следует рассматривать в более широком контексте – через призму российского присутствия в Африке. В Мали, Центральноафриканской Республике и Ливии российское военное присутствие сочетает в себе защиту режимов, доступ к логистическому обеспечению и развитие военного потенциала.

Портал отмечает, что проблема с точки зрения Польши заключается не в том, что над её территорией пролетел очередной военный самолёт из Северной Африки. Проблема заключается в том, что через территорию страны-члена НАТО пролегает коридор, которым пользуются самолеты, обеспечивающие сотрудничество с Россией, в то время как Москва развивает свою военную инфраструктуру в Африке и использует алжирское и ливийское направления.

Президент Владимир Зеленский в сентябре заявил, что во время встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом сказал о целесообразности привлечения лидера Китая Си Цзиньпина к переговорам о прекращении войны России в Украине.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заверил, что Китай не позволит России применить ядерное оружие в попытке эскалировать войну в Украине.