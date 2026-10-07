Полиция предупредила о пуме, которая может разгуливать возле аэропорта Мюнхена
В среду полиция города Обердинг в Баварии призвала жителей района вблизи аэропорта Мюнхена быть бдительными и не выпускать детей и мелких домашних животных на улицу из-за ряда сообщений о появлении пумы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.
По сообщениям, полиция получила одну фотографию животного, однако пока не обнародовала её.
"Согласно первоначальным оценкам экспертов, это может быть пума", – сообщил представитель местных властей.
Власти отмечают, что пока непонятно, откуда могло взяться животное. При этом в районе сейчас не работает ни один цирк.
Также неизвестно, какие меры, если таковые вообще будут, примет местная полиция.
Власти призвали всех, кто располагает информацией о животном, его местонахождении или происхождении, сообщить об этом в полицию.
Напомним, ранее полиция Берлина предупредила жителей, что по городу разгуливает кенгуру.
А во французском муниципалитете Ириньи под Лионом искали гигантского удава, сбежавшего из частного террариума.