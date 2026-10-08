Польський Сейм розгляне часткову декриміналізацію абортів

Надзвичайна комісія Сейму Польщі підтримала депутатський проєкт внесення змін до Кримінального кодексу, який передбачає часткову декриміналізацію абортів за згодою жінки та допомоги у самостійному аборті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Надзвичайна комісія Сейму з розгляду законопроєктів щодо права на переривання вагітності у четвер розглядає два проєкти з цього питання.

Першим на розгляд було винесено поданий у липні 2024 року спільний проєкт депутатів від "Лівиці" та "Громадянської коаліції" щодо внесення змін до Кримінального кодексу, який стосується часткової декриміналізації аборту за згодою жінки з порушенням положень закону про планування сім’ї, захист людського плоду та умови допустимості переривання вагітності, а також декриміналізації допомоги у самостійному аборті.

Комісія підтримала проєкт. Перед цим партія "Право і справедливість" подала пропозицію про перенесення засідання комісії, однак вона не набрала більшості голосів. За схвалення проєкту проголосували 16 депутатів, 5 – проти, ніхто не утримався.

Проєкт передбачає, зокрема:

скасування ст. 152 ч. 1, згідно з якою переривання вагітності за згодою жінки з порушенням положень закону про планування сім’ї карається позбавленням волі на строк до 3 років;

скасування статті 152, пункту 2, згідно з якою такому самому покаранню підлягає особа, яка надає вагітній жінці допомогу в перериванні вагітності з порушенням положень вищезазначеного закону (пособництво) або спонукає її до цього;

додавання до ст. 152 ч. 4, згідно з якою лікар, медсестра або акушерка не вчиняють зазначеного злочину, якщо переривання вагітності є наслідком застосування медичної процедури, необхідної для усунення небезпеки, що загрожує здоров’ю або життю вагітної жінки, або у разі проведення пренатальних обстежень чи за інших медичних показань.

Другий законопроєкт, який комісія розглядає у четвер, – це законопроєкт, поданий до Сейму в лютому 2024 року партією "Третій шлях" з метою скасування наслідків рішення Конституційного суду від 2020 року.

Він передбачає відновлення можливості переривання вагітності у разі тяжкої вади плоду, що шість років тому Конституційний трибунал визнав неконституційною підставою.

Раніше у Польщі на керівника поліції наклали великий штраф за розкриття даних жінки після аборту.

Єврокомісія у лютому відхилила ідею створення нової схеми фінансування для розширення доступу до абортів в Європі, відхиливши пропозицію, яку підтримали майже 1,2 мільйона європейських громадян.