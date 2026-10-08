Польский Сейм рассмотрит частичную декриминализацию абортов

Чрезвычайная комиссия Сейма Польши поддержала депутатский проект о внесении изменений в Уголовный кодекс, предусматривающий частичную декриминализацию абортов с согласия женщины и оказания помощи в самостоятельном прерывании беременности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Чрезвычайная комиссия Сейма по рассмотрению законопроектов о праве на прерывание беременности в четверг рассматривает два проекта по этому вопросу.

Первым на рассмотрение был вынесен поданный в июле 2024 года совместный проект депутатов от "Левых" и "Гражданской коалиции" о внесении изменений в Уголовный кодекс, который касается частичной декриминализации аборта с согласия женщины с нарушением положений закона о планировании семьи, защите человеческого плода и условиях допустимости прерывания беременности, а также декриминализации помощи в самостоятельном аборте.

Комиссия поддержала проект. Перед этим партия "Право и справедливость" подала предложение о переносе заседания комиссии, однако оно не набрало большинства голосов. За одобрение проекта проголосовали 16 депутатов, 5 – против, никто не воздержался.

Проект предусматривает, в частности:

отмену ст. 152 ч. 1, согласно которой прерывание беременности с согласия женщины с нарушением положений закона о планировании семьи наказывается лишением свободы на срок до 3 лет;

отмену статьи 152, пункта 2, согласно которой такому же наказанию подлежит лицо, оказывающее беременной женщине помощь в прерывании беременности с нарушением положений вышеуказанного закона (пособничество) или побуждающее её к этому;

добавление в ст. 152 ч. 4, согласно которой врач, медсестра или акушерка не совершают указанного преступления, если прерывание беременности является следствием применения медицинской процедуры, необходимой для устранения опасности, угрожающей здоровью или жизни беременной женщины, или в случае проведения пренатальных обследований либо по другим медицинским показаниям.

Второй законопроект, который комиссия рассматривает в четверг, – это законопроект, внесенный в Сейм в феврале 2024 года партией "Третий путь" с целью отмены последствий решения Конституционного суда от 2020 года.

Он предусматривает восстановление возможности прерывания беременности в случае тяжелого порока развития плода, что шесть лет назад Конституционный трибунал признал неконституционным основанием.

Ранее в Польше на руководителя полиции наложили крупный штраф за разглашение данных женщины после аборта.

Еврокомиссия в феврале отклонила идею создания новой схемы финансирования для расширения доступа к абортам в Европе, отклонив предложение, которое поддержали почти 1,2 миллиона европейских граждан.