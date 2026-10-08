Во Франции из-за забастовки заблокирована отгрузка топлива на нескольких НПЗ

Сотрудники французской энергетической компании TotalEnergies в четверг начали забастовку, заблокировав отгрузку топлива на нефтеперерабатывающих заводах в нескольких департаментах Франции.

Об этом сообщает France24, передает "Европейская правда".

Сотрудники TotalEnergies начали блокировать поставки топлива на нефтеперерабатывающих заводах в Нормандии, вблизи Гавра, Донжа (Атлантическая Луара) и на бионефтеперерабатывающем заводе в Буш-дю-Рон, требуя увеличения числа рабочих мест и повышения заработной платы.

"На этих объектах отгрузки будут остановлены или уже остановлены", – заявил Эрик Селлини, координатор профсоюза CGT. По его словам, на этих объектах бастуют более 50% работников.

Что касается розничной торговли, то, по данным CGT, из-за забастовки были закрыты 27 автозаправочных станций дочерней компании Argedis из примерно 180 станций этой компании.

Эти АЗС, затронутые забастовкой, расположены по всей Франции – от Бретани до Прованса, включая Парижский регион, департамент Мез и регион Рона-Альпы.

Профсоюз CGT Argedis требует повышения заработной платы для работников АЗС, которые находятся "на передовой" в связи с наплывом клиентов.

Эта забастовка, которую пока планируется продолжать 24 часа, происходит на фоне логистических трудностей, связанных с войной на Ближнем Востоке и установлением группой верхнего предела цен на топливо, что вызвало ажиотаж среди автомобилистов.

Профсоюз CGT отмечает, что персонал находится "под напряжением", что сказывается на безопасности, учитывая массовое использование временных работников, повторных срочных контрактов и субподряда.

Профсоюз требует, в частности, принятия на постоянную работу всех временных работников и заполнения вакансий с помощью бессрочных трудовых договоров TotalEnergies.

Еще одним поводом для недовольства является заработная плата, которая "застыла на месте и даже уступает минимальной заработной плате в дочерних компаниях группы".

Напомним, в сентябре около сотни рыбаков перекрыли доступ к нефтяному складу во французском Фронтиньяне.

В конце прошлого месяца во Франции вспыхнули протесты старшеклассников, связанные прежде всего с нехваткой ресурсов в системе образования. Ученики требуют увеличения числа учителей и школьных работников, уменьшения наполняемости классов, улучшения состояния школьных зданий и снижения учебной нагрузки. Отдельным требованием является реформирование системы поступления в вузы.

По данным Министерства внутренних дел, во вторник, 6 октября, в ходе акций протеста старшеклассников во Франции было задержано 488 человек.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о приостановке занятий в школах с утра среды и до пятницы, чтобы выслушать старшеклассников, чьи массовые протесты в последние дни охватили страну.