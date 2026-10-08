В Латвії розповіли подробиці інциденту з озброєними людьми в масках на кордоні з Білоруссю

У Національних збройних силах Латвії не можуть з певністю сказати, чи був зброєю предмет, яким погрожували військовослужбовцям на кордоні з Білоруссю при спробі переправи мігрантів.

Про це розповів командувач Національних збройних сил Латвії Каспарс Пуданс, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, переправлення людей через латвійський кордон – це тактика, яка застосовується регулярно. Пуданс зазначає, що в цьому беруть участь не лише самі мігранти, а й організовані групи, які допомагають їм дістатися кордону та перетнути його.

У даному випадку кілька осіб уже перетнули кордон і перелізли через паркан. Коли на місце прибули латвійські військовослужбовці й почали затримувати порушників, з білоруського боку почалися агресивні дії.

"Почали погрожувати, кидати в наших військовослужбовців каміння, уламки дерев, поліна, а також був предмет, схожий на зброю, який спрямували на військових", – розповів Пуданс.

Командувач зазначив, що через погану видимість і відстань неможливо повністю підтвердити, що це дійсно була зброя. Однак військовослужбовці діяли виходячи з побаченого та оцінки ситуації.

Пуданс підкреслив, що військовослужбовці прийняли правильне рішення. Щоб не наражати себе на небезпеку та не допустити ескалації ситуації, вони відступили на кілька метрів. Це дозволило уникнути більш серйозного конфлікту.

Як повідомлялося, цього тижня агресивні озброєні супровідники в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії групу нелегальних мігрантів.

Глава МЗС Андрій Сибіга, коментуючи інцидент з озброєними людьми в масках, які погрожували латвійським військовим на кордоні з Білоруссю, заявив, що за цим стоїть Москва.