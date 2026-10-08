В Латвии рассказали подробности инцидента с вооружёнными людьми в масках на границе с Беларусью

В Национальных вооружённых силах Латвии не могут с уверенностью сказать, был ли оружием предмет, которым угрожали военнослужащим на границе с Беларусью при попытке переправки мигрантов.

Об этом сообщил командующий Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) Каспарс Пуданс, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По его словам, переправка людей через латвийскую границу – это тактика, применяемая регулярно. Пуданс отмечает, что в этом участвуют не только сами мигранты, но и организованные группы, которые помогают им добраться до границы и пересечь её.

В данном случае несколько человек уже пересекли границу и перелезли через забор. Когда на место прибыли латвийские военнослужащие и начали задерживать нарушителей, с белорусской стороны начались агрессивные действия.

"Начали угрожать, бросать в наших военнослужащих камни, обломки деревьев, поленья, а также был предмет, похожий на оружие, который направили на военных", – рассказал Пуданс.

Командующий отметил, что из-за плохой видимости и расстояния невозможно полностью подтвердить, что это действительно было оружие. Однако военнослужащие действовали исходя из увиденного и оценки ситуации.

Пуданс подчеркнул, что военнослужащие приняли правильное решение. Чтобы не подвергать себя опасности и не допустить эскалации ситуации, они отступили на несколько метров. Это позволило избежать более серьёзного конфликта.

Как сообщалось, на этой неделе агрессивные вооружённые сопровождающие в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию группу нелегальных мигрантов.

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент с вооружёнными людьми в масках, угрожавшими латвийским военным на границе с Беларусью, заявил, что за этим стоит Москва.