Швейцарія засудила удар Росії по автобусах у Краматорську

Швейцарія засудила російський удар по автобусах у Краматорську та заявила, що "всі сторони" мають неухильно дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

Про це йдеться у заяві МЗС Швейцарії, пише "Європейська правда".

Швейцарія, підкреслили у міністерстві, засуджує російську атаку на автобуси з цивільними у Краматорську.

"Наші думки – з жертвами, їхніми родинами та пораненими. Швейцарія закликає до деескалації конфлікту та ще раз наголошує, що всі сторони повинні неухильно дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення", – йдеться у заяві.

Європейська комісія засудила російську атаку на цивільних у Краматорську та наголосила, що навмисні удари по цивільному населенню і невійськових об’єктах є воєнними злочинами.

Зранку 8 жовтня росіяни атакували Краматорськ на Донеччині. Внаслідок удару по двох рейсових автобусах 30 людей загинули і 18 постраждали.

Пізніше у четвер ще дві людини загинули внаслідок російського удару дроном по авто у Краматорську.