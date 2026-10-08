Швейцария осудила удар России по автобусам в Краматорске

Швейцария осудила российский удар по автобусам в Краматорске и заявила, что "все стороны" должны неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Об этом говорится в заявлении МИД Швейцарии, пишет "Европейская правда".

Швейцария, подчеркнули в министерстве, осуждает российскую атаку на автобусы с гражданскими лицами в Краматорске.

"Наши мысли – с жертвами, их семьями и ранеными. Швейцария призывает к деэскалации конфликта и еще раз подчеркивает, что все стороны должны неукоснительно соблюдать нормы международного гуманитарного права, в частности в отношении защиты гражданского населения", – говорится в заявлении.

Европейская комиссия осудила российскую атаку на мирных жителей в Краматорске и подчеркнула, что преднамеренные удары по гражданскому населению и невоенным объектам являются военными преступлениями.

Утром 8 октября россияне атаковали Краматорск в Донецкой области. В результате удара по двум рейсовым автобусам 30 человек погибли и 18 пострадали.

Позже в четверг еще два человека погибли в результате российского удара дроном по автомобилю в Краматорске.