У Польщі тимчасово закрили частину шкіл на тлі нападів і чуток про "криваву п'ятницю"

Воєвода Мазовецького воєводства Польщі оголосив, що 9 жовтня всі державні та недержавні початкові школи на території громади Вишкова будуть закриті на тлі повідомлень, що акти насильства в школах є організованими акціями, кульмінація яких має відбутися в п’ятницю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

У зв’язку з нападами у мазовецьких школах серед учнів та батьків наростає істерія щодо нібито кульмінації насильства, яка має настати у п’ятницю.

У групах учнів та батьків у соціальних мережах з’явилися повідомлення про "криваву п’ятницю", поширюються десятки повідомлень із неправдивою інформацією та чутками, що підігрівають занепокоєння. Значна частина батьків заявляє, що в п’ятницю не відправить дітей до шкіл.

Про чутки та пануючі настрої розповіла Polsat News 18-річна Нікола, учениця однієї зі шкіл у Лещидулі-Новінах. За інформацією, яка до неї дійшла, винуватці актів насильства в польських школах діяли узгоджено, через закриті групи у Facebook. За словами дівчини, кульмінація може настати у п’ятницю.

Поліція наголошує, що знає про чутки, але заспокоює та закликає уникати паніки.

Ілона Пущян з районного управління поліції у Вишкові підтвердила, що повідомлення про ескалацію насильства в п’ятницю надійшли також до поліції. "Їх розслідує кримінальний відділ у співпраці з поліцейськими, які займаються кіберзлочинами", – зазначила поліцейська, додавши, що поліція, однак, обережно ставиться до пов’язування цих повідомлень із мотивами нападу поблизу Вишкова.

"Проводяться заходи, спрямовані на з’ясування мотивів, що керували неповнолітнім. Також буде проведено огляд вилученого у нього телефону та інших речей. Це допоможе з’ясувати, чи це був "челендж" (інтернет-виклик – ред.), чи він мав якусь власну концепцію, під яким впливом він вчинив цей злочин", – сказала поліцейська.

У четвер після обіду мазовецький воєвода Маріуш Франковський оголосив, що в п’ятницю всі початкові школи в гміні Вишков будуть закриті. Рішення стосується як державних, так і недержавних навчальних закладів.

Як зазначила Ілона Пущян, рішення воєводи не є наслідком чуток про "криваву п’ятницю" – воно було ухвалено ще до того, як у мережі поширилися тривожні повідомлення.

Нагадаємо, внаслідк нападу у польській школі у селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства загинула 37-річна прибиральниця.

Ще двоє людей постраждали в результаті нападу 15-річного підлітка, який був учнем цієї школи.

Напередодні дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл №4 в польському місті Остроленка.

Паралельно з нападом у школі в Остроленці в середу відбулася також поліцейська операція в місті Серпц, яка запобігла іншому нападу.