В Польше временно закрыли часть школ на фоне нападений и слухов о "кровавой пятнице"

Воевода Мазовецкого воеводства Польши объявил, что 9 октября все государственные и негосударственные начальные школы на территории общины Вышкова будут закрыты на фоне сообщений о том, что акты насилия в школах являются организованными акциями, кульминация которых должна состояться в пятницу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

В связи с нападениями в мазовецких школах среди учеников и родителей нарастает истерия по поводу якобы кульминации насилия, которая должна наступить в пятницу.

В группах учеников и родителей в социальных сетях появились сообщения о "кровавой пятнице", распространяются десятки сообщений с ложной информацией и слухами, которые подогревают беспокойство. Значительная часть родителей заявляет, что в пятницу не отправит детей в школы.

О слухах и царящих настроениях рассказала Polsat News 18-летняя Никола, ученица одной из школ в Лещидуле-Новинах. По информации, которая дошла до неё, виновники актов насилия в польских школах действовали согласованно, через закрытые группы в Facebook. По словам девушки, кульминация может наступить в пятницу.

Полиция подчеркивает, что знает о слухах, но успокаивает и призывает избегать паники.

Илона Пущян из районного управления полиции в Вишкове подтвердила, что сообщения об эскалации насилия в пятницу поступили также в полицию. "Их расследует уголовный отдел в сотрудничестве с полицейскими, занимающимися киберпреступлениями", – отметила полицейская, добавив, что полиция, однако, осторожно относится к увязыванию этих сообщений с мотивами нападения вблизи Вишкова.

"Проводятся мероприятия, направленные на выяснение мотивов, которыми руководствовался несовершеннолетний. Также будет проведен осмотр изъятого у него телефона и других вещей. Это поможет выяснить, был ли это "челлендж" (интернет-вызов – ред.), или у него была какая-то собственная концепция, под каким влиянием он совершил это преступление", – сказала полицейская.

В четверг после обеда мазовецкий воевода Мариуш Франковский объявил, что в пятницу все начальные школы в гмине Вышков будут закрыты. Решение касается как государственных, так и негосударственных учебных заведений.

Как отметила Илона Пущян, решение воеводы не является следствием слухов о "кровавой пятнице" – оно было принято ещё до того, как в сети распространились тревожные сообщения.

Напомним, в результате нападения в польской школе в селе Лещидул-Новины Мазовецкого воеводства погибла 37-летняя уборщица.

Еще два человека пострадали в результате нападения 15-летнего подростка, который был учеником этой школы.

Накануне девять человек получили ранения во время нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.

Параллельно с нападением в школе в Остроленке в среду прошла также полицейская операция в городе Серпц, которая предотвратила ещё одно нападение.