Партія прем'єра Британії перемогла на довиборах в одному з округів Лондона

Лейбористська партія Великої Британії перемогла на довиборах в лондонському окрузі Голборн і Сент-Панкрас, зберігши за собою місце у Палаті громад, яке нещодавно покинув експрем’єр Кір Стармер.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Кандидатка від Лейбористської партії Сагал Абді-Валі, голова місцевої ради, перемогла на довиборах у центральному лондонському виборчому окрузі Голборн і Сент-Панкрас, набравши 45% голосів, тоді як її конкурент – лідер Партії зелених Зак Поланскі – отримав 33%.

Перемога лейбористів дає прем’єр-міністру Енді Бернему впевненість у його першому великому виборчому випробуванні на посаді та підкріплює результати опитувань, які показують, що він відновив частину громадської підтримки, втраченої Кіром Стармером, його попередником на Даунінг-стріт.

Хоча головним суперником Лейбористської партії в загальнонаціональних опитуваннях наразі є популістська Reform UK, лейбористи прагнуть зміцнити підтримку серед лівоорієнтованих виборців, які перейшли на бік Партії зелених напередодні виборів 2029 року.

Цей результат стане ударом для Поланскі, який обіцяв перетворити свою партію на "екопопулістський" рух і відібрати підтримку у керівної партії – стратегія, яка працювала до приходу Бернема до влади.

Лейбористська партія утримувала цей округ у центральному Лондоні з моменту його створення в 1983 році. Місце стало вакантним після того, як колишній прем’єр-міністр Британії Кір оголосив, що йде у відставку з посади депутата, щоб зосередитися на роботі у сфері міжнародних відносин.

Писали, що понад половина населення Великої Британії вважає, що лейбористи на чолі Бернемом мають реальні шанси перемогти на наступних загальних виборах, коли б вони не відбулись.

Нещодавно писали, що підтримка британської правопопулістської партії Reform UK впала до найнижчого рівня з часу загальних виборів 2024 року.