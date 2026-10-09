Партия премьер-министра Великобритании одержала победу на довыборах в одном из округов Лондона

Лейбористская партия Великобритании победила на довыборах в лондонском округе Холборн и Сент-Панкрас, сохранив за собой место в Палате общин, которое недавно покинул экс-премьер Кир Стармер.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Кандидат от Лейбористской партии Сагал Абди-Вали, председатель местного совета, победила на довыборах в центральном лондонском избирательном округе Холборн и Сент-Панкрас, набрав 45% голосов, тогда как её конкурент – лидер Партии зелёных Зак Полански – получил 33%.

Победа лейбористов придаёт премьер-министру Энди Бернему уверенности в его первом крупном избирательном испытании на этом посту и подтверждает результаты опросов, которые показывают, что он восстановил часть общественной поддержки, утраченной Киром Стармером, его предшественником на Даунинг-стрит.

Хотя главным соперником Лейбористской партии в общенациональных опросах в настоящее время является популистская Reform UK, лейбористы стремятся укрепить поддержку среди левоориентированных избирателей, перешедших на сторону Партии зеленых накануне выборов 2029 года.

Этот результат станет ударом для Полански, который обещал превратить свою партию в "экопопулистское" движение и отобрать поддержку у правящей партии – стратегия, которая работала до прихода Бернема к власти.

Лейбористская партия удерживала этот округ в центре Лондона с момента его создания в 1983 году. Место стало вакантным после того, как бывший премьер-министр Великобритании Кир объявил, что уходит в отставку с поста депутата, чтобы сосредоточиться на работе в сфере международных отношений.

Писали, что более половины населения Великобритании считает, что лейбористы во главе с Бернемом имеют реальные шансы победить на следующих всеобщих выборах, когда бы они ни состоялись.

Недавно писали, что поддержка британской правопопулистской партии Reform UK упала до самого низкого уровня со времени всеобщих выборов 2024 года.