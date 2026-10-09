Глава МЗС Німеччини вимагає ясності від Росії у зв’язку з ймовірною чумою

Після ймовірного спалаху чуми в Сибіру міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль не виключає введення обмежень на поїздки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Після смерті дослідниці чуми, яка, за версією Кремля, померла від пневмонії, Вадефуль вимагає від Москви повної прозорості.

"Світ має запитання, а Росія зобов’язана надати відповіді", – заявляє Вадефуль.

Він навіть не виключає "суворих обмежень на поїздки" задля захисту Європи: "Ми не можемо і не будемо йти на жодний ризик".

Нагадаємо, у четвер Єврокомісія втретє за тиждень закликала Росію надати інформацію про спалах чуми в Сибіру.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що смерть російської співробітниці лабораторії, яка займається дослідженням чуми, судячи з усього, не пов’язана з біологічною зброєю.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, 6 жовтня, що Росія повинна надати більше інформації про смерть працівниці лабораторії з дослідження чуми, яка померла минулого тижня.