После возможной вспышки чумы в Сибири министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не исключает введения ограничений на поездки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

После смерти исследовательницы чумы, которая, по версии Кремля, скончалась от пневмонии, Вадефуль требует от Москвы полной прозрачности.

"У мира есть вопросы, а Россия обязана дать на них ответы", – заявляет Вадефуль.

Он даже не исключает "строгих ограничений на поездки" для защиты Европы: "Мы не можем и не будем идти ни на какой риск".

Напомним, в четверг Еврокомиссия в третий раз за неделю призвала Россию предоставить информацию о вспышке чумы в Сибири.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что смерть российской сотрудницы лаборатории, занимающейся исследованием чумы, судя по всему, не связана с биологическим оружием.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы, скончавшейся на прошлой неделе.